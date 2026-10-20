El precio internacional del petróleo registró una fuerte suba este martes 20 de octubre, en medio de una nueva escalada de tensiones en Oriente Medio. El barril de Brent superó los 111 dólares, mientras que el crudo estadounidense también experimentó un importante incremento.

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Según las cotizaciones registradas durante la jornada, el Brent alcanzó los 111,33 dólares por barril, con un aumento del 1,62%, lo que representa su valor más elevado desde mayo. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 4,33% y se ubicó en 108,15 dólares, su nivel más alto desde septiembre.

El incremento de los precios responde a la creciente preocupación de los mercados internacionales por la seguridad del suministro energético, luego de que se denunciaran ataques contra instalaciones petroleras saudíes y se informara sobre incendios en embarcaciones que navegaban cerca del estrecho de Ormuz.

Ataques contra instalaciones energéticas de Arabia Saudita

Los rebeldes hutíes de Yemen, vinculados con Irán, aseguraron haber realizado ofensivas contra distintos objetivos estratégicos de Arabia Saudita, entre ellos instalaciones petroleras, aeropuertos y establecimientos militares.

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Entre los puntos señalados se encuentran una planta de la petrolera Aramco en Yanbu, el yacimiento de Shaybah y los aeropuertos internacionales Rey Jalid, ubicado en Riad, y de Abha.

Sin embargo, las autoridades saudíes no confirmaron oficialmente los ataques, mientras que las denuncias tampoco pudieron ser verificadas de manera independiente.

Incidentes con petroleros en el estrecho de Ormuz

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En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán informó que dos buques petroleros se incendiaron y quedaron inmovilizados tras impactar contra minas navales durante la noche, en una zona situada al sur del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la versión difundida por las autoridades iraníes, ocho embarcaciones habrían sufrido incidentes similares durante la última semana. No obstante, no se dieron a conocer las identidades de los buques afectados ni se precisó si hubo víctimas o daños adicionales.

Además, el organismo militar aseguró que 122 embarcaciones fueron incorporadas a una lista de infractores por incumplir sus protocolos de navegación, mientras que otras 30 recibieron advertencias.

La situación genera preocupación en los mercados debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz para el transporte mundial de petróleo. Cualquier interrupción en la circulación marítima por esta vía podría afectar el abastecimiento internacional y ejercer una mayor presión sobre los precios de la energía.

En este contexto, los inversores mantienen la atención sobre la evolución del conflicto en Oriente Medio, ante el riesgo de nuevas alteraciones en la producción y distribución de hidrocarburos.