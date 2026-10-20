En una definición clave para la estabilidad de Norteamérica que fue seguida con atención por las principales cancillerías globales, la provincia canadiense de Alberta rechazó en forma contundente la posibilidad de iniciar un proceso de independencia.

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Según los datos del escrutinio oficial, cerca de tres cuartas partes de los votantes se inclinaron por la opción de permanecer integrados al sistema federal, desactivando un foco de conflicto geopolítico y económico de escala continental.

La votación se desarrolló mediante un atípico sistema de diez boletas con temáticas simultáneas. Además del interrogante central sobre la soberanía, la ciudadanía de Alberta respaldó una serie de iniciativas locales impulsadas por la administración provincial que buscan endurecer el control migratorio, aplicar restricciones de residencia para el acceso a programas sociales y exigir mayores requisitos de identificación a la hora de emitir el sufragio.

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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, celebró el desenlace de la jornada con un mensaje volcado a la cohesión del país: "Los albertanos hicieron una elección clara: eligieron la unidad, construir juntos y cuidarse mutuamente. Por encima de todo, eligieron a Canadá".

El jefe del Ejecutivo de Ottawa remarcó además el valor de la provincia dentro de la matriz productiva del país, al calificarla como el núcleo de una "superpotencia energética global" estratégica para los proyectos de infraestructura y exportación del Atlántico al Pacífico.

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Por su parte, la premier de Alberta, Danielle Smith, si bien celebró que la ciudadanía optara por "una Alberta más fuerte dentro de una Canadá unida", dejó en claro que el mandato popular exige mayores niveles de autonomía fiscal e institucional. En la misma línea, sectores del movimiento soberanista advirtieron que, pese al resultado adverso en las urnas, las fricciones en torno al reparto de la renta petrolera y el alcance del poder federal mantendrán a la provincia en un permanente estado de discusión política.

Fuente: BBC

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