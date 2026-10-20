Japón lanzó hoy una nave espacial hacia una de las lunas de Marte, en la que intentará posarse y traer a la Tierra muestras de su superficie, lo que podría ayudar a revelar los orígenes del Sistema Solar.

Ads

Se calcula que la misión recogerá muestras del satélite natural marciano hacia fines de 2028 o en 2029 y que esta regresaría a la Tierra en 2031.

La Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa) lanzó exitosamente antes del amanecer el cohete H3 que transporta la sonda no tripulada Martian Moons eXploration (MMX), desde el principal puerto espacial de la isla de Tanegashima.

Puede interesarte

Cinco agencias espaciales respaldan la misión, de cinco años de duración. Y que envía a Fobos, la luna más cercana de las dos que tiene el planeta rojo, un recolector robótico de muestras y un pequeño vehículo explorador.

La misión, con un presupuesto de 578 millones de dólares, gira en torno a una nave de 5 toneladas, que se espera que llegue a Marte a finales del próximo verano.

Ads

Japón invirtió 350 millones de dólares en esta misión, la NASA aportó unos 87 millones de la misma moneda. Y las agencias espaciales de Francia, Alemania y Europa, aportaron unos 68, 56 y 17 millones de dólares respectivamente.

Puede interesarte

El módulo de aterrizaje pasará solo dos horas en Fobos, perforando y aspirando al menos 10 gramos de material antes de volver a despegar hacia el espacio.

Después estudiará Deimos, la otra luna marciana, durante una serie de sobrevuelos, abandonará el entorno de Marte en 2030 y regresará rápidamente a la Tierra para entregar las muestras en el desierto australiano en 2031.

Ads

De acuerdo a lo que señalaron los científicos de JAXA, el desarrollo de las bases de aterrizaje fue difícil debido a la baja gravedad de la luna marciana.

Puede interesarte

Es de señalar que no es la primera vez que Japón vuelve con muestras del espacio. Ya que en 2020 regresó con 5,4 gramos de roca y arena recolectados en un asteroide a cientos de millones de kilómetros de la Tierra.