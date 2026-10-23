El papa León XIV canceló su visita a la ciudad italiana de Asís, prevista para el próximo martes 27 de octubre, por recomendación de su equipo médico. La decisión se tomó luego de que los profesionales que supervisan su recuperación consideraran que todavía es pronto para realizar un traslado en helicóptero, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un cáncer de pulmón.

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Según informó el Vaticano este viernes, una radiografía de tórax confirmó una evolución posoperatoria favorable. Sin embargo, los médicos Luigi Carbone, su médico personal, y Stefano Margaritora, el cirujano que encabezó la operación, recomendaron evitar el desplazamiento como medida de precaución debido al escaso tiempo transcurrido desde la intervención.

La suspensión no responde, según el parte médico difundido, a un empeoramiento de su estado de salud, sino a la necesidad de priorizar su recuperación y evitar esfuerzos innecesarios durante esta etapa.

En los últimos días, el Pontífice comenzó a retomar progresivamente sus actividades públicas. Participó de encuentros en el Vaticano y volvió a mantener contacto con fieles durante sus apariciones en la Plaza de San Pedro.

Aunque los resultados médicos son alentadores, la recomendación de suspender el viaje a Asís muestra que su reincorporación a la agenda continúa condicionada por los tiempos de recuperación.

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La visita cancelada tenía como objetivo participar del encuentro interreligioso “Paz desarmada y desarmante”, organizado para conmemorar el 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz convocada por San Juan Pablo II en 1986. La actividad reunirá a representantes de distintas confesiones cristianas y otras religiones en una convocatoria centrada en el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas frente a los conflictos internacionales.

Ante su ausencia, León XIV enviará un mensaje a los organizadores y participantes. Desde el Vaticano señalaron que el Papa mantiene su compromiso con el diálogo entre las religiones y considera que la búsqueda de gestos concretos de paz resulta especialmente importante en un contexto internacional atravesado por enfrentamientos y tensiones.

La evolución de la salud del Pontífice concentra la atención por su próximo viaje a América Latina, previsto para noviembre, con visitas programadas a Uruguay, Argentina y Perú.

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