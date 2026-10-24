La situación política y económica de la Argentina ocupó un lugar central en el debate presidencial transmitido por la cadena brasileña O Globo, en la recta final hacia la segunda vuelta electoral. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro intercambiaron cuestionamientos sobre las políticas de Javier Milei, las gestiones kirchneristas y el impacto de las decisiones económicas en la inflación y la pobreza.

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Durante la discusión, Lula le preguntó a su adversario si tenía previsto aplicar en Brasil la “motosierra” que impulsa el presidente argentino. El mandatario cuestionó las medidas implementadas por Milei y sostuvo que llevaron a un 40% de pobreza. También afirmó que sectores vulnerables llegaron a alimentarse con «carne de burro».

Flávio Bolsonaro rechazó esos planteos y responsabilizó a las dos décadas de gobiernos de centroizquierda por el deterioro económico argentino. Según sostuvo, la administración libertaria recibió un país al borde de la hiperinflación, con graves desequilibrios macroeconómicos.

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El senador también comparó el programa económico de Lula con las políticas aplicadas durante los gobiernos de Cristina Fernández. En ese sentido, cuestionó la expansión del gasto público y la emisión monetaria, a las que señaló como factores que contribuyen al aumento de la inflación y a la pérdida del poder adquisitivo.

Más allá de las referencias a la Argentina, el debate incluyó cuestionamientos sobre las obras públicas paralizadas, la presión fiscal y el nivel de endeudamiento de las familias. Los candidatos también confrontaron sus posiciones sobre la política sanitaria y la respuesta del Estado frente al avance del crimen organizado.

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El intercambio registró, además, momentos de tensión personal. Flávio Bolsonaro terminó pidiendo disculpas después de referirse a Lula con apodos despectivos vinculados con un accidente laboral que el mandatario sufrió durante su juventud.

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