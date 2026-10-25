La polémica más reciente del presentador británico se produjo durante el Gran Premio de Estados Unidos, cuando Clarkson participó de una entrevista con Sky Sports F1 como invitado de Alpine. Al referirse a la penalización que debía cumplir Colapinto, ironizó: “A Franco le han metido una penalización en la parrilla por ser argentino... Probablemente. Bueno, yo se la pondría por eso”.

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Los dichos generaron respuestas de Alpine y del entorno del piloto argentino, y reavivaron las críticas al estilo provocador del conductor británico.

En octubre de 2014, Clarkson llegó a la Argentina junto con Richard Hammond y James May para grabar un especial de Top Gear. Durante el recorrido, conducía un Porsche 928 con la patente H982 FKL, una combinación que despertó fuertes cuestionamientos por su presunta referencia a la Guerra de Malvinas.

La interpretación de la patente como una alusión al conflicto de 1982 provocó el rechazo de excombatientes y vecinos. En Río Grande, las autoridades declararon personas no gratas a los integrantes del programa y se dispuso interrumpir la filmación ante el aumento de la tensión.

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La situación escaló cuando la caravana intentó abandonar Tierra del Fuego y los vehículos fueron atacados con piedras y otros objetos. Finalmente, el equipo dejó los autos deportivos al costado de la ruta y continuó el trayecto en vehículos de apoyo, mientras Clarkson y sus compañeros viajaron en avión hacia Buenos Aires.

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Clarkson y los responsables del programa sostuvieron que la patente había sido asignada al vehículo antes de su traslado a Sudamérica y que la coincidencia no había sido intencional. Sin embargo, el episodio quedó asociado a una de las controversias más recordadas de la trayectoria del conductor.

De Top Gear a Clarkson’s Farm

Clarkson se consolidó como una figura internacional de la televisión británica al frente de Top Gear, que relanzó junto con Hammond y May en 2002. El programa combinó pruebas automovilísticas, desafíos y humor, aunque su estilo también generó reiteradas controversias.

En 2015, la BBC decidió no renovar su contrato después de que agrediera físicamente a un productor durante una disputa en un hotel. Tras su salida, Hammond, May y Clarkson se reunieron en The Grand Tour, de Amazon Prime Video. Más adelante, el presentador sumó otro éxito con Clarkson’s Farm, una serie documental sobre las dificultades de administrar su campo en los Cotswolds.

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Fuente: Infoibae