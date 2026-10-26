Flávio Bolsonaro anunció que solicitará la anulación de las elecciones presidenciales de Brasil, luego de perder el balotaje frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El candidato opositor cuestionó el desarrollo de la jornada electoral, rechazó reconocer el resultado y apuntó contra una decisión judicial que extendió el horario de votación.

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“Es inexplicable lo que pasó, inentendible. Hay mucho que aclarar antes de que Brasil reconozca esta barbaridad que acaba de pasar”, sostuvo el dirigente desde la sede de su partido en Brasilia, tras conocerse el resultado definitivo de la segunda vuelta.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro aseguró que su equipo jurídico recurrirá a las autoridades electorales para pedir la nulidad de los comicios. “Es imposible reconocer el resultado de las elecciones en el contexto en que sucedieron las cosas”, afirmó.

Uno de los principales cuestionamientos de Flávio Bolsonaro estuvo dirigido a la decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, de extender hasta las 19:00 el horario de votación, que originalmente debía finalizar a las 17:00.

El senador consideró que la medida modificó las reglas electorales cuando parte de las mesas ya había cerrado y cuestionó que la disposición se aplicara de manera generalizada. “Lo que pasó no fue normal. Fue inaceptable”, expresó, al sostener que la extensión podría haber generado diferencias entre los electores de los distintos estados brasileños.

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La controversia también alcanzó a la fiscalización del proceso. Bolsonaro afirmó que representantes de su partido fueron retirados de la sala de seguridad electoral y reclamó explicaciones sobre lo ocurrido durante la jornada.

Con el escrutinio prácticamente finalizado, Lula obtuvo el 51,78% de los votos válidos, frente al 48,22% alcanzado por Flávio Bolsonaro, de acuerdo con los datos difundidos durante el recuento electoral.

El resultado revirtió el escenario de la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, cuando el candidato del Partido Liberal había quedado en primer lugar. En la segunda ronda, el mandatario logró imponerse y aseguró un nuevo mandato presidencial.

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El anuncio del senador abre un nuevo frente de confrontación política en Brasil, en un contexto de fuerte polarización entre el oficialismo y la oposición vinculada al bolsonarismo.