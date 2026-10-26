El papa León XIV expresó en su cuenta de X su alegría por regresar a América Latina, en el marco de su próximo viaje apostólico por Uruguay, la Argentina y Perú. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el Pontífice compartió sus expectativas por la visita y destacó la importancia del encuentro con las comunidades de la región.

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“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, escribió.

La publicación estuvo acompañada por los hashtags de los tres países que integrarán el recorrido: Uruguay, Argentina y Perú. El mensaje puso el foco en la fraternidad, la apertura al diálogo y la dimensión espiritual de la visita.

El viaje marcará el regreso de un pontífice a la Argentina, luego del papado de Francisco, el primer Papa argentino. La visita genera expectativas entre los fieles y las comunidades religiosas, que aguardan detalles sobre las actividades y los encuentros previstos durante la estadía.

Con este mensaje, León XIV anticipó el espíritu que busca imprimirle a la gira, con un llamado a fortalecer los lazos entre las personas y renovar el compromiso con la difusión del Evangelio.