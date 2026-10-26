María Corina Machado anunció este domingo 25 de octubre que regresó a Venezuela, después de varios intentos frustrados durante los últimos meses. “Estoy aquí. Con ustedes”, escribió en su cuenta de X para confirmar su presencia en territorio venezolano.

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La líder de Vente Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz permanecía fuera del país desde diciembre de 2025, cuando salió de manera clandestina para viajar a Noruega.

El anuncio se produjo días después de una movilización opositora en Caracas, donde sus seguidores reclamaron su retorno, la liberación de presos políticos y un cronograma de elecciones presidenciales para 2027.

Edmundo González Urrutia celebró la noticia y expresó su intención de reunirse próximamente con Machado para avanzar en los objetivos políticos de la oposición.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática difundió una fotografía de la dirigente en la iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto, estado Lara. La coalición llamó a fortalecer la unidad y sostuvo que su llegada representa un impulso para promover una transición democrática, pacífica y ordenada.

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Los intentos frustrados de retorno

Entre junio y septiembre de 2026, Machado realizó siete intentos fallidos de regresar al país, mediante alternativas aéreas y marítimas. Los operativos enfrentaron restricciones de vuelo, negativas de aterrizaje, obstáculos administrativos y problemas técnicos.

Uno de los primeros planes contemplaba viajar desde Estados Unidos hasta Curazao y continuar por mar hacia Venezuela. Sin embargo, la autorización de aterrizaje fue revocada cuando el avión ya se encontraba en vuelo.

También intentó abordar un vuelo comercial desde Panamá, pero no pudo embarcar. Otras gestiones para utilizar Aruba, Bonaire y Curazao como puntos de conexión tampoco prosperaron.

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En septiembre se organizó la denominada Operación Ítaca, una travesía marítima desde Panamá que debía extenderse durante dos días por el Caribe. Una falla en el motor de la embarcación obligó a cancelar la salida.

Ante la falta de renovación de su pasaporte venezolano, Panamá le otorgó un documento especial de viaje para acreditar su identidad y facilitar sus desplazamientos.

Su salida del país

Machado había abandonado Venezuela en diciembre de 2025 mediante un recorrido clandestino por carretera y una posterior navegación hacia Curazao. Desde allí continuó su viaje hasta Noruega.

La dirigente llegó a Oslo después de la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, por lo que su hija, Ana Corina Sosa, recibió el reconocimiento en su nombre.

Desde entonces, Machado manifestó en distintas oportunidades su voluntad de regresar a Venezuela, un retorno que finalmente anunció este domingo.