Tres hombres de 50, 53 y 78 años fueron detenidos hoy durante un allanamiento realizado en una vivienda de la calle Lombardía al 300, en el marco de una investigación por el robo cometido en una casa de veraneo del barrio Alfar, propiedad de un turista de 68 años.

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La pesquisa se inició a partir de la denuncia radicada tras el ilícito ocurrido el pasado 5 de noviembre. A través de relevamientos vecinales y el análisis de registros de cámaras de seguridad, los investigadores lograron individualizar a los presuntos autores y determinar el vehículo empleado para trasladar el botín.

Durante la requisa del inmueble allanado, el personal policial secuestró una camioneta Ford Ranger y recuperó una importante cantidad de objetos sustraídos, entre los que se contabilizaron muebles, electrodomésticos, colchones, ropa blanca, vajilla y utensilios de cocina, además de dos teléfonos celulares.

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Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº6, los tres detenidos fueron trasladados y alojados en la Unidad Penal Nº44 de Batán, en tanto que los bienes recuperados serán restituidos a su propietario.

INTENTO DE ROBO

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Un adolescente de 15 años fue aprehendido tras protagonizar un intento de robo en la zona de Carballo y Lijo López, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de dos sospechosos que se desplazaban a bordo de una motocicleta Bajaj Rouser de color bordó. A partir del aviso, un operativo conjunto entre personal policial y efectivos de la Prefectura Naval Argentina permitió interceptar el rodado en inmediaciones de Los Naranjos y Anchorena, aunque el segundo ocupante logró darse a la fuga.

Al cursar los datos del vehículo en el sistema informático, los efectivos constataron que la motocicleta contaba con un pedido de secuestro activo por hurto, denunciado el pasado martes en la Comisaría Decimoquinta. Por disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el menor fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión, mientras continúa la búsqueda del cómplice prófugo.

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PLAZA MITRE

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Un joven de 22 años fue aprehendido en la Plaza Mitre, en inmediaciones de las calles Mitre y Falucho, luego de mostrarse hostil y negarse a acatar las directivas de los efectivos de la Unidad Policial de Prevención Local durante un procedimiento de identificación de rutina.

Durante la requisa preventiva de sus pertenencias, el personal policial halló y secuestró una tijera. En el hecho tomó intervención el Juzgado Correccional Nº5, que dispuso la notificación de la formación de causa por infracción a los artículos 42 y 78 del Decreto Ley 8031/73 (Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires) y su posterior liberación.