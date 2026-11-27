La fiscal Florencia Salas confirmó que la Justicia dictó la prisión preventiva de 15 de los detenidos en los allanamientos realizados hace aproximadamente un mes en las Torres de Etchepare, en el marco de la investigación por una presunta organización criminal que operaba en el complejo habitacional. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 5.

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La única excepción fue Carlos Echeverría, a quien no le otorgaron la prisión preventiva. De esta manera, los restantes acusados continuarán detenidos mientras avanza la causa que investiga presuntos delitos de asociación ilícita, comercialización de estupefacientes, tenencia ilegal de armas y otros hechos.

En declaraciones sobre el estado de la investigación, Salas también se refirió al último procedimiento realizado en calle Bormida, donde fueron detenidas otras tres personas. Según indicó, ahora restará solicitar las prisiones preventivas para esos nuevos imputados.

"El procedimiento de antes de ayer fue totalmente exitoso y complica aún más la situación de Sandra Echeverría, 'La Reina'", sostuvo la fiscal, al explicar que las personas que estaban en poder de sustancias estupefacientes pertenecían a la torre que, según la investigación, estaba bajo el control de la mujer señalada como líder de la organización.

La causa apunta a Sandra Patricia Echeverría, conocida como "La Reina", como presunta jefa de una estructura que habría operado en las Torres de Etchepare y sus alrededores, con distintos integrantes vinculados a la distribución de drogas y otros hechos delictivos.