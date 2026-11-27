Un perro de 11 años fue rescatado este jueves de un balcón de un edificio del centro de Mar del Plata, donde permanecía expuesto a las condiciones climáticas y sin un espacio adecuado para protegerse. El procedimiento se realizó tras una denuncia por presunto maltrato animal.

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El operativo tuvo lugar en un departamento del séptimo piso de un edificio ubicado en Santiago del Estero al 1500. Luego de las tareas investigativas, personal de la Comisaría Primera, a través de su Gabinete Técnico Operativo (GTO), concretó una orden de allanamiento con la colaboración de Zoonosis.

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Durante la diligencia, los efectivos encontraron al animal, llamado Libi, en un balcón de dimensiones reducidas. Según se constató, no contaba con un espacio apropiado para resguardarse de la lluvia, el frío nocturno y las altas temperaturas de los últimos días. Las condiciones también limitaban su movilidad y lo exponían a riesgos por la altura.

Tras constatar la situación, las autoridades procedieron al rescate y trasladaron al perro al área municipal de Zoonosis, donde quedó bajo resguardo provisorio.

En la causa interviene la UFIJE N.º 6, a cargo de Romina Díaz. La fiscal dispuso notificar a una mujer de 36 años sobre la formación de una causa por presunta infracción a la Ley 14.346 de maltrato animal, aunque no ordenó medidas restrictivas de su libertad.

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