El concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, cuestionó que el municipio no transfiera al Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) los recursos afectados a la promoción turística y sostuvo que la falta de fondos limita la capacidad de difundir Mar del Plata como destino.

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“Hay un fondo de promoción turística que se compone de una sobretasa sobre la tasa que pagan los comerciantes. Eso va a un fondo afectado que debería ir al ente de turismo, pero la administración central no se lo envía nunca”, afirmó en diálogo con El Marplatense.

Según Taccone, la situación incumple la normativa vigente y deja al organismo sin recursos para desarrollar campañas de promoción. También señaló que los representantes de las cámaras empresariales vinculadas al turismo vienen planteando el problema desde hace meses y que solicitaron reuniones con el intendente, sin obtener respuesta.

“Está viniendo cada vez menos gente a Mar del Plata. Y eso significa menos trabajo”, advirtió el concejal, quien señaló que las estadísticas del propio organismo municipal reflejan una caída en la llegada de visitantes.

Taccone remarcó que el turismo es una actividad central para la economía local, tanto por el empleo que genera como por su impacto en el comercio. Si bien destacó la importancia de otros sectores, como la industria, el puerto y las universidades, sostuvo que la actividad turística es fundamental para el primer empleo de muchos jóvenes.

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Por último, planteó que transferir los fondos al Emturyc permitiría reforzar la promoción y atraer más visitantes, con un impacto positivo en los comercios y en la recaudación municipal. En cambio, advirtió que la falta de promoción puede profundizar un círculo de menos turistas, menor actividad económica y una caída de los recursos que genera la ciudad.

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