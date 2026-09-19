A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Acción Marplatense le solicitó al Ejecutivo local que lleve adelante la apertura total al tránsito de las siguientes calles en todos los casos que sea factible:

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-Perú: tramo desde Chacabuco hasta Ituzaingó y tramo desde Brandsen hasta Beruti.

-French, desde México hasta Tierra del Fuego.

-Colectoras de las rotondas de avenida Champagnat, en sus cruces con avenida Libertad y con Beruti.

-M. Acosta, entre Balcarce y Ayacucho.

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En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde AM se hicieron eco de “las problemáticas planteadas por vecinos de Villa Primera relacionadas a diferentes calles del barrio que actualmente se encuentran cerradas total o parcialmente al tránsito y/o a la circulación”.

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En ese sentido, explicaron que “los vecinos del barrio Villa Primera han manifestado en diversas reuniones la necesidad de intervención del Municipio para dar respuesta a los distintos problemas que aquejan a la zona”.

Y remarcaron que “es preciso contar con un informe integral respecto de las distintas calles e intersecciones del barrio Villa Primera que actualmente se encuentran cerradas, total o parcialmente, al tránsito y/o a la circulación”.

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“Este pedido surge del interés de vecinos en conocer la situación administrativa, técnica y operativa de dichos cierres, teniendo en cuenta que muchos de ellos traen aparejados problemas para el barrio en aspectos vinculados con la seguridad, la movilidad, la accesibilidad, la circulación de servicios de emergencia y la limpieza y mantenimiento del entorno barrial”, añadieron desde el pultismo.

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A continuación, los ediles opositores destacaron que “disponer de esta información permitirá contar con un diagnóstico claro y actualizado de la situación, favorecer el diálogo entre la comunidad y las áreas municipales competentes”.

“Es obligación de los propietarios de cada terreno mantener la higiene de los inmuebles que les pertenecen, ejecutando cerco y vereda en todo el perímetro. Asimismo, es necesario que el Estado acompañe y realice las obras necesarias que garanticen una mejor calidad de vida en nuestros barrios”, concluyeron.