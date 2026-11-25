Concejales de la Coalición Cívica, acompañados por ediles del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), presentaron dos proyectos de comunicación en el Concejo Deliberante para abordar la problemática histórica de los malos olores generados por las plantas harineras y procesadoras de subproductos pesqueros ubicadas en el Puerto.

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Según fundamentaron los impulsores de las iniciativas, las emanaciones no solo impactan de manera directa en la calidad de vida cotidiana de los vecinos de distintos barrios cuando rotan los vientos, sino que también condicionan el desarrollo comercial, inmobiliario y el valor patrimonial en un sector que viene registrando la radicación de grandes superficies comerciales y nuevos emprendimientos hacia el sur de la ciudad.

“Venimos conversando y reuniéndonos con distintos actores que también están preocupados por este tema. Hay muchos vecinos y sectores que vienen planteando lo mismo desde hace tiempo. Creemos que llegó el momento de sentarnos a trabajar juntos y encontrar una solución urgente”, señalaron los concejales al presentar el paquete legislativo.

El primero de los proyectos solicita al Consorcio Portuario Regional Mar del Plata y a Obras Sanitarias (OSSE) información detallada sobre las obras ejecutadas hasta el momento, los resultados verificados, el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por las firmas y las intervenciones que aún permanecen pendientes para mitigar los olores y optimizar el tratamiento de efluentes.

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La segunda iniciativa propone gestionar ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia la creación de líneas de crédito específicas destinadas exclusivamente a financiar inversiones en modernización tecnológica y adecuación ambiental de las plantas, además de impulsar otras herramientas financieras que aceleren su ejecución.

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“Son empresas que están hace muchos años en Mar del Plata, que cumplen una función importante dentro de la actividad pesquera y generan puestos de trabajo. No estamos planteando que dejen de funcionar, sino que inviertan para mejorar. La solución requiere recursos y creemos que la Provincia, como autoridad de aplicación en materia ambiental, puede contribuir a generar herramientas financieras que ayuden a acelerar esas inversiones”, explicaron los ediles.

En el articulado se establece expresamente que toda asistencia financiera deberá aplicarse a mejoras concretas y verificables, sin sustituir ni flexibilizar las obligaciones ambientales vigentes para las compañías del sector. “No podemos seguir acostumbrándonos a que cuando cambia el viento la ciudad se llene de olor. Es un problema que tiene solución y necesitamos que cada uno haga su parte: las empresas invirtiendo, los organismos controlando y los distintos niveles del Estado trabajando en conjunto”, concluyeron.

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