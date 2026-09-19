La situación en el barrio Nuevo Golf continúa generando reclamos vecinales. Luego de las intervenciones realizadas en los últimos días, Rubén, uno de los vecinos que viene planteando el problema, aseguró que las condiciones siguen sin resolverse.

Ads

“Pasaron la máquina y se fueron. Como en todos los barrios: sacan la foto y chau”, sostuvo Sánchez al referirse a los trabajos realizados.

Según explicó, la maquinaria intervino en una de las arterias del barrio, pero no alcanzó para solucionar las dificultades que persisten en otros sectores. “No puedo entrar a la otra zona donde está peor. No se puede entrar después de la intervención que hubo”, señaló en diálogo con El Marplatense.

El vecino también marcó una diferencia con los trabajos realizados en otros barrios de la ciudad. “Algunos tuvieron la suerte de que les hicieron o pintaron con un poquito de granza. Yo no tuve esa suerte”, afirmó.

Sánchez cuestionó además que las intervenciones sean parciales y planteó que, a su entender, se repite una dinámica de trabajos puntuales antes de trasladar la maquinaria a otro sector. “Pasan una máquina, sacan fotos y se van a otro barrio para hacer lo mismo”, resumió.

Ads

El reclamo de Nuevo Golf se suma a los planteos que vecinos de distintos barrios de la zona sur vienen realizando por el estado de las calles y la falta de soluciones definitivas.

Ads