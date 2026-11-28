La foto que ilustra esta nota es una recreación ficticia de un supuesto encuentro entre Jorge Luis Borges y Mick Jagger. Pocas historias resultan tan seductoras: el célebre escritor ciego, el mítico cantante de los Rolling Stones, un hotel de Madrid y una reverencia.

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Tiene todo para ser cierta, salvo pruebas que la sostengan. Es una de esas fábulas urbanas que cada tanto se reciclan, pero que fue varias veces desmentida por el propio Jagger. Justo es decir que el relato fundacional pertenece nada menos que a María Kodama, la viuda de Borges. Según su versión en los años 80 Jagger se acercó a Borges en el Hotel Palace, se arrodilló y le expresó su admiración. Aquella publicación aclaraba que no existía registro documental, algo lógico en algo que nunca sucedió.

El propio Jagger se encargó de desmentirlo el 29 de marzo de 1998 durante la conferencia de prensa que los Rolling Stones ofrecieron en el Hotel Hyatt ante una pregunta del periodista Daniel Riera: “Me hubiera gustado, fue un escritor muy popular en Inglaterra, en la década del 60, cuando se tradujeron sus obras”, dijo en esa instancia.

De hecho la afirmación puede verse y escucharse en youtube por un registro de Crónica, exactamente en el minuto 3:45 de la conferencia de prensa.

El 27 de noviembre, un "especialista" en Borges llamado Daniel Mecca volvió sobre la anécdota durante una entrevista con el periodista de investigación Hugo Alconada Mon para La Nación. Lamentablemente en ningún momento se habló de la desmentida de Jagger. Es una omisión decisiva: sin ella, se puede dar por veraz un episodio que, como mínimo, está seriamente cuestionado.

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Otro dato curioso es que en 1998 el propio diario La Nación publicó la desmentida de Jagger durante la conferencia de prensa. Aquí el link de 1998.

Nada de esto borra el vínculo del músico con la obra borgeana. En Performance (1970), la película de Donald Cammell y Nicolas Roeg, el personaje que interpreta Jagger lee un pasaje de “El Sur” de Borges. Pero leer a un autor, e incluso admirarlo, no equivale a haberlo conocido.

La memoria de Kodama merece ser consignada y la desmentida de Jagger, también. Contar una sin la otra es dejar la historia por la mitad, y entre el mito y la verdad documentada el periodismo tiene la obligación de señalar la distancia.

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Como el mentado encuentro entre Sinatra y Gardel en Nueva York en la década del 30 el imaginario popular abraza con cariño la idea de un encuentro entre Georgie & Mick, pero ninguno de los dos ocurrió.