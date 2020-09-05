A Mick Jagger le parecieron horribles los inéditos de los Rolling Stones
Son los temas “Criss Cross”, “Scarlet” y “All the rage”, que se incluirán en la reedición del disco “Goats Head Soup”.
Son los temas “Criss Cross”, “Scarlet” y “All the rage”, que se incluirán en la reedición del disco “Goats Head Soup”.
El negoció estará ubicado en el barrio de Soho ¿Qué se podrá comprar?
El líder de los Rolling Stones parece estar recuperado de la intervención quirúrgica a la que se sometió el 4 de abril y lo celebró bailando frente a un espejo. No te pierdas el video.
La banda anunció que los conciertos de Estados Unidos y Canadá serán reprogramados.“No puede salir de gira en este momento”, afirmaron.