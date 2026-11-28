La consultora Management & Fit, fundada y encabezada por Mariel Fornoni y Guillermo Seita, celebró sus veinte años de trayectoria con un cóctel en el Palacio Duhau de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuentro que convocó a figuras de la política, el ámbito empresarial, el periodismo, la academia y el cuerpo diplomático.

Ads

A lo largo de estas dos décadas, la firma se consolidó en el análisis de los procesos políticos, económicos y sociales de la Argentina mediante estudios de opinión pública y herramientas de investigación aplicadas a gobiernos, compañías y organizaciones. Durante la celebración se presentó además Deriva, un nuevo podcast en el que Mariel Fornoni y la directora ejecutiva de la consultora, Lara Goyburu, dialogarán con distintos referentes sobre liderazgo, comunicación, poder y transformaciones sociales.

La convocatoria reunió a dirigentes de diversos sectores políticos. Entre los asistentes se encontraron el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó; los senadores nacionales Eduardo “Wado” de Pedro y Martín Lousteau; el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; los diputados nacionales Esteban Paulón y Pablo Juliano; los legisladores provinciales Sergio Siciliano y Celia Arena; el ex legislador porteño Daniel Amoroso; el ex viceministro del Interior Lautaro García Batallán; y el ex funcionario Jorge Telerman.

Puede interesarte

El sector económico e institucional estuvo representado por el economista y ex viceministro de Economía Orlando Ferreres; el titular del INDEC, Pedro Lines; el representante residente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina, Max Alier; el director de la Casa de la Provincia de Córdoba, Carlos Ilari; y la embajadora de Australia, Sarah Louise Roberts.

Por el ámbito universitario y de la sociedad civil participaron el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti; el profesor titular de Política Argentina de esa casa de estudios, Luis Tonelli; el presidente de Poder Ciudadano, Martín D’Alessandro; y la politóloga Ana Iparraguirre.

Ads

El mundo de los negocios dijo presente con la participación del presidente de Banco Macro, Jorge Brito; el titular del Banco de Santa Fe, Sebastián Eskenazi; el empresario Hugo Sigman (Grupo Insud); el CEO de Grupo Atlántida, Juan Astibia; la CEO de Duke Energy, Orazul Energy y Aconcagua y ex presidente de AmCham, Mariana Schoua; y la directora ejecutiva de Rednap y directora académica de la UCA, Lucrecia Capdevila. También asistieron Eduardo Seita e Ivonne Cikurel, directora de Off & On Estrategia.

Puede interesarte

Asimismo, compartieron la velada el presidente de Ejes de Comunicación, José Luis Primo; el productor cultural Marcelo González; el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de ADEPA, Martín Etchevers; Guadalupe Mazulo (AEA); y el ex futbolista Claudio “El Turco” García.

Por el ámbito periodístico asistieron Nancy Pazos, Marcelo Bonelli, María Belén Ludueña, Nacho Girón, Maru Duffard, Gastón Cavanagh, Federico Mayol y el director periodístico de El Cronista Comercial, Hernán de Goñi, entre otros comunicadores.

Ads