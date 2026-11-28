El periodista Javier Lozano, histórico cronista y productor de TN y eltrece, falleció a los 66 años tras atravesar un cáncer de riñón que había deteriorado su salud en los últimos meses. La noticia fue comunicada hoy al aire en la señal de noticias por sus colegas Santiago Dorrego y Paula García, quienes repasaron parte de su archivo periodístico.

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Durante la emisión, Paula García destacó su calidad humana y su labor cotidiana, y señaló que había dejado muchos amigos y una familia hermosa, a quienes les mandó un abrazo enorme.

Lozano había comenzado su camino en Artear en junio de 1987, desempeñándose inicialmente como periodista acreditado en Tribunales. Posteriormente trabajó como productor de Telenoche y se consolidó como cronista en la calle para TN y eltrece, rol desde el cual cubrió jornadas electorales, la actividad en el Congreso de la Nación, acreditaciones en Casa de Gobierno y numerosos hechos de la agenda institucional y política del país.

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En 2020, durante la pandemia de coronavirus, se sumó al equipo de TN.com.ar como editor, retomando el trabajo vinculado a su formación inicial en la prensa gráfica. Al dejar entonces la pantalla televisiva, había expresado que era un viejo anhelo que tenía, ya que toda su formación la había tenido en el periodismo gráfico, y que seguía teniendo pasión por la TV, con muchas expectativas por el desafío que se venía.

Aficionado a Estudiantes de La Plata y a los animales, Lozano solía compartir en redes sociales imágenes vinculadas a su vida cotidiana y a sus amistades. Su última publicación en Instagram databa del 4 de julio, en un encuentro con compañeros de TN y Sergio Lapegüe, mientras que en X dejó un mensaje tras la final del Mundial 2026 disputada entre la Selección argentina y España.

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Compañeros de redacción y coberturas resaltaron tanto su rigor profesional como su trato personal. César Rodríguez, con quien compartió tareas en Telenoche, señaló que a Javier lo conocían en la calle por la inmensa cantidad de coberturas, que estuvo en todo hecho histórico, que fue un muy buen profesional y una excelente persona, muy estricto con el manejo de la información y las coberturas, y siempre con buena predisposición.

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Por su parte, Fabiana Ramírez lo evocó como una de las mejores personas que puede conocer una redacción y un periodista de esos que ya no hay, subrayando que era siempre muy correcto y siempre preciso.