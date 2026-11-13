El próximo domingo 15 de noviembre, Mar del Plata será escenario de MichiZEN, una jornada que reunirá actividades de relajación, movimiento y solidaridad con el objetivo de brindar una nueva oportunidad a gatos rescatados de la calle. La iniciativa tendrá lugar en Estudio Resset, ubicado en Olavarría 4590, esquina Pringles, y contará con distintas propuestas a lo largo de la tarde.

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El encuentro es organizado por Abrazo Gatuno Rescate y Adopción y Patitas Traviesas MDP, dos agrupaciones dedicadas al bienestar animal, que buscan recaudar fondos para continuar con su tarea de asistencia y rescate.

La programación comenzará a las 15:00 con una clase de stretching a cargo de Camila, orientada a movilizar el cuerpo, liberar tensiones y preparar a los participantes para las siguientes actividades.

A las 16:30 será el turno del hatha yoga, con la profesora Majo, una práctica que combinará respiración, fuerza y concentración para promover la conexión con el cuerpo y el entorno.

Finalmente, a las 18:00 se desarrollará una sesión de armonización sonora, coordinada por Georgi, Sonia y Vany, que utilizará sonidos y vibraciones para favorecer la relajación y el bienestar.

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Además de las clases, la jornada contará con gatitos en adopción, una tienda de productos y sorpresas, así como un espacio para compartir infusiones y algo rico, incluido en cada actividad.

El valor de cada clase será de $25.000, y lo recaudado contribuirá a sostener el trabajo solidario de las organizaciones participantes, que buscan mejorar las condiciones de vida de numerosos animales en situación de vulnerabilidad.

Desde la organización destacaron que la propuesta pretende generar un encuentro entre el bienestar humano y el animal, promoviendo la solidaridad y la adopción responsable a través de actividades recreativas.

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Los cupos son limitados, por lo que quienes deseen participar deberán reservar su lugar con anticipación. Para obtener más información o inscribirse, podrán comunicarse por WhatsApp al 2236928993 (Vany) o al 2236018455 (Cami).

Bajo la consigna “Tu práctica también transforma vidas”, MichiZEN invita a los marplatenses a disfrutar de una tarde diferente mientras colaboran con una causa que busca ofrecerles una segunda oportunidad a los gatos de la ciudad.

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