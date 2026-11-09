La historia de los papas está atravesada por acontecimientos políticos, religiosos y diplomáticos, pero también conserva episodios poco conocidos que revelan aspectos más íntimos de quienes ocuparon el trono de San Pedro. Uno de ellos tiene como protagonista a Micetto, el gato asociado al papa León XII, cuyo destino quedó vinculado a una de las grandes figuras de la literatura francesa.

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Según los relatos históricos, Micetto nació alrededor de 1825 en el Vaticano, en las inmediaciones de las célebres Logias de Rafael. Su nombre, una expresión italiana cariñosa relacionada con los gatos, acompañaría una existencia extraordinaria para un animal de su época.

El felino, descrito como un gato atigrado de tonalidades grises y rojizas, habría desarrollado un vínculo especialmente estrecho con León XII, quien encabezó la Iglesia católica entre 1823 y 1829. La tradición cuenta que el pontífice acostumbraba llevarlo entre los pliegues de su vestimenta, permitiéndole acompañarlo incluso durante algunas de sus actividades oficiales.

Sin embargo, el capítulo más llamativo de esta historia comenzó después de la muerte del papa, ocurrida en febrero de 1829.

Por entonces, François-René de Chateaubriand, escritor, diplomático y una de las figuras fundamentales del romanticismo francés, se encontraba en Roma como embajador de Francia ante la Santa Sede. Conocido por su afición a los gatos, terminó convirtiéndose en el nuevo dueño de Micetto.

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El animal abandonó así los espacios del Vaticano para acompañar al escritor en Francia, donde encontró un nuevo hogar, muy diferente de aquel en el que había transcurrido sus primeros años.

La relación entre ambos quedó reflejada en «Memorias de ultratumba» (Mémoires d’outre-tombe), la monumental obra autobiográfica de Chateaubriand. Allí, el autor recordó al gato que había pertenecido a León XII y expresó su deseo de hacerle olvidar su antiguo hogar romano, evocando la Capilla Sixtina y la imponente cúpula de San Pedro.

Micetto pasó de ser un gato vinculado a la corte papal a convertirse en compañero de una de las grandes personalidades intelectuales de Europa. Su historia atravesó fronteras y quedó preservada en la literatura, algo excepcional para un animal doméstico del siglo XIX.

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Casi doscientos años después, el recuerdo de Micetto continúa ofreciendo una perspectiva diferente sobre la vida cotidiana en el Vaticano: la de un pequeño felino que, lejos de los grandes acontecimientos de su tiempo, consiguió dejar su propia huella en la historia.

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