La comunidad de Mar del Plata despide a Lolita, la emblemática perra que integró durante más de una década el programa de intervenciones asistidas con animales de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal del Partido de General Pueyrredon. El animal falleció a los 14 años, luego de una trayectoria dedicada al acompañamiento y la contención emocional en instituciones de la ciudad.

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Lolita nació en General Madariaga y fue adoptada a los dos meses por la licenciada Adriana Fernández Albuy. Su formación estuvo a cargo de Matías Acosta, quien la adiestró para desarrollar tareas de acompañamiento. Desde temprana edad se destacó por su docilidad y su aptitud para interactuar con distintas personas.

Entre 2013 y 2024, año en que se retiró de las actividades oficiales, participó de recorridas por residencias de adultos mayores, establecimientos educativos y centros de atención para personas con discapacidad.

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A lo largo de esos años, Lolita visitó cientos de instituciones del distrito y se convirtió en una presencia significativa para quienes participaron de las actividades. Su labor contribuyó a generar espacios de encuentro, integración y estimulación social mediante el vínculo con los animales.

Su recorrido también puso de relieve el aporte de las intervenciones asistidas con animales como herramienta complementaria en ámbitos educativos, sociales y de salud, especialmente para favorecer la comunicación y el bienestar emocional.

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