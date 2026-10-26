Un gato de pelaje anaranjado necesita una familia que le brinde amor y protección. Actualmente vive en la calle y quienes impulsan su adopción destacan su carácter cariñoso y su necesidad de encontrar un hogar definitivo.

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Una conmovedora campaña de adopción comenzó a circular en las redes sociales con el objetivo de encontrar una familia para un gato que actualmente vive en la calle y necesita un lugar seguro donde quedarse.

El protagonista es un felino de abundante pelaje anaranjado, que se destaca por su comportamiento afectuoso y su facilidad para acercarse a las personas. En las imágenes difundidas se lo puede observar disfrutando de las caricias, una muestra del cariño que tiene para ofrecer.

“Vive en la calle, es híper mimoso y muere por un hogar”, expresaron quienes compartieron su historia, con la esperanza de que alguien pueda darle una oportunidad y cambiar su vida.

La publicación hace especial hincapié en la urgencia de encontrarle una familia, ya que permanecer a la intemperie lo expone a las bajas temperaturas, las enfermedades y otros peligros propios de la vida en la calle.

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Quienes estén interesados en adoptarlo pueden comunicarse al 2235 58-0086, número difundido por las personas que impulsan la búsqueda de un hogar.

Mientras tanto, se solicita la colaboración de la comunidad para compartir su historia y ayudar a que llegue a quienes puedan ofrecerle un espacio seguro, cuidados y, sobre todo, el afecto que tanto busca.

Una adopción puede cambiarle la vida para siempre.

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