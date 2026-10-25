La Municipalidad de General Pueyrredón, a través de de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, anunció donde estarán funcionando durante esta semana los quirófanos móviles para la castración gratuita de perros y gatos.

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Durante la semana, una unidad funcionará en la Sociedad de Fomento Estación Norte ubicada en Luro 3998, mientras que otra hará lo mismo en la Sociedad de Fomento Fortunato de la Plaza , de Azopardo 7010. Ambas comenzarán a funcionar a partir de las 8:00.

Por su parte, este viernes un quirófano estará presente en la Sociedad de Fomento El Boquerón, situada en Calle 28 entre 5 y 7, a lo que solo podrán concurrir vecinos de la zona a partir de la 8:00.

Las castraciones en todas las sedes serán por orden de llegada y sin turno previo. Y para garantizar la accesibilidad del servicio se admitirá un solo animal por persona, y se realizarán 15 castraciones por sede.

Por otro lado, el servicio de vacunación antirrábica estará presente en la sede de Zoonosis, tanto en Hernandarias 10200 como en Canesa esquina Guanahani, de lunes a sábados de 8 a 13.

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Durante este jueves, de 9:00 a 12:00hs en la Sociedad de Fomento Estación Norte ( Luro 3998). El viernes, durante el mismo horario en la Sociedad de Fomento Fortunato de la Plaza (Azopardo 7010) . Y además, desde el lunes hasta el jueves, estará funcionando otro punto de vacunación en la Delegación Batán ( Av. Centenario y 155).

Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia. Es importante mencionar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos.

Y en cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos —ni sueltos, ni en cajas— a fin de prevenir posibles escapes.

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Para gestionar turnos de castración de perros y gatos de forma online para la sede de Zoonosis y Bienestar Animal a través de la plataforma web MDQ Digital: mdqdigital.mardelplata.gob.ar

El sistema, que se renueva los jueves cada 14 días, permite seleccionar la fecha disponible, descargar las recomendaciones pre y postquirúrgicas y gestionar la asistencia. Se podrá solicitar un solo turno por persona cada 60 días, ya sea para perros o gatos.

Con el objetivo de optimizar la asignación de los cupos, la plataforma enviará un recordatorio por correo electrónico 48 horas antes de la cita.

En caso de no poder concurrir, se solicita cancelar el turno desde el mismo sistema con hasta 24 horas de anticipación. Información disponible en www.mardelplata.gob.ar/turnoscastraciones