La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, anunció que se retomó la vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en Mar del Plata, con el objetivo de fortalecer la prevención de la rabia y promover el cuidado responsable de los animales.

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El servicio se brinda de lunes a sábados, de 8 a 13, en la sede de Zoonosis, ubicada en Hernandarias 10200, o en el acceso de Canesa y Guanahani. La vacunación está destinada a todos los perros y gatos mayores de tres meses, aunque se aclaró que no se aplicarán dosis a hembras preñadas o en período de lactancia.

Desde el Municipio recordaron que los perros deberán asistir obligatoriamente con collar y correa, mientras que aquellos considerados potencialmente peligrosos, incluidas sus cruzas, también tendrán que utilizar bozal.

En el caso de los gatos, será obligatorio trasladarlos en transportadoras, mochilas o bolsos adecuados, ya que no se permitirá su ingreso sueltos ni en cajas. Esta medida busca evitar escapes y garantizar la seguridad de los animales durante la atención.

Por otra parte, las autoridades municipales informaron que la vacunación también podría incorporarse nuevamente al programa itinerante Salud en tu Barrio, a medida que se reciban nuevas dosis. Las próximas jornadas serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales.

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La vacunación antirrábica constituye una herramienta fundamental para prevenir la rabia, una enfermedad viral que puede transmitirse de animales a personas y que representa un riesgo grave para la salud.

Para conocer más detalles sobre la campaña y los demás servicios disponibles, los vecinos pueden consultar el sitio web oficial de Zoonosis de la Municipalidad de General Pueyrredon.