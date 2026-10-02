Mucho antes de los premios, las giras internacionales y los millones de seguidores, Billie Eilish ya tenía a su lado a una compañera especial: Pepper. La perra formó parte de la familia durante 15 años y acompañó a la artista prácticamente durante toda su infancia y adolescencia.

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Pepper murió en julio de 2023 y la cantante decidió despedirla públicamente con una serie de fotografías que reflejaban el paso del tiempo entre ambas. En las imágenes podía verse a Billie desde muy pequeña junto a su mascota y también durante los últimos años de vida del animal.

“Mi mejor amiga de toda la vida”, escribió Eilish al anunciar su partida. En el mismo mensaje expresó su deseo de volver a encontrarse algún día con ella y reconoció que atravesaba una jornada especialmente difícil.

La relación entre ambas había comenzado cuando la futura estrella internacional todavía era una niña. Pepper era una perra mestiza, de pelaje blanco y con una característica mancha oscura alrededor de uno de sus ojos. Ese detalle era tan representativo para la familia que, en una antigua fotografía, Billie, su hermano Finneas y sus padres aparecieron con una mancha pintada en el rostro para imitarla.

Con el paso de los años, Pepper estuvo presente mientras la vida de Billie cambiaba por completo. La vio pasar de una infancia alejada de los grandes escenarios a convertirse en una de las artistas más reconocidas de su generación. Sin embargo, para ella continuó ocupando el mismo lugar: el de una integrante de la familia.

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El vínculo también quedó reflejado tiempo después de su muerte. A fines de 2024, Eilish volvió a compartir una fotografía de su infancia junto a Pepper durante las celebraciones de Navidad y de su cumpleaños, una muestra de que su recuerdo continuaba presente.

El amor de Billie Eilish por los animales no terminó allí. La cantante también adoptó a Shark, un perro al que inicialmente iba a cuidar de manera temporal durante la pandemia, pero finalmente decidió incorporar definitivamente a su familia.

La historia de Billie y Pepper resume un vínculo conocido por quienes crecieron junto a una mascota: años de juegos, cambios y momentos cotidianos que terminan convirtiendo al animal en parte de la propia historia. Para Eilish, aquella perra que llegó cuando era apenas una niña terminó siendo, como ella misma la definió, una amiga para toda la vida.

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