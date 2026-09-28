Las consultas veterinarias muestran un patrón cada vez más claro entre perros y gatos: los problemas digestivos, dermatológicos y articulares concentran buena parte de la atención diaria, mientras crece la presencia de felinos en los consultorios y toman fuerza los cuadros urinarios.

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Según un relevamiento realizado entre más de 30 veterinarias, el 82,1% de las consultas está relacionado con trastornos gastrointestinales como vómitos, diarreas, gastroenteritis, inapetencia u otros signos digestivos. En segundo lugar aparecen los problemas de piel y las alergias, mencionados en el 75% de los casos, mientras que las afecciones osteoarticulares y el dolor representan el 53,6%.

Las consultas preventivas también ocupan un lugar importante. Vacunación, planes sanitarios y castraciones aparecen en el 39,3% de las respuestas, el mismo porcentaje que los problemas urinarios o renales. Más atrás se ubican la otitis, con 35,7%, los motivos respiratorios y los traumatismos o urgencias, ambos con 25%, además de enfermedades infecciosas, parasitarias y tumorales.

Los profesionales remarcan que buena parte de estas consultas no responde a una sola causa. La alimentación aparece como el factor más mencionado, presente en el 54% de las respuestas. Allí se incluyen cambios de dieta, exceso de comida, alimentos inadecuados, alergias, indiscreciones alimentarias y problemas asociados con la calidad o el tipo de alimento consumido.

También influyen el ambiente, la presencia de vectores, la edad del animal, la falta de prevención, la genética y la situación económica de las familias. A esto se suma un cambio en el vínculo con las mascotas: cada vez más tutores llegan a la consulta con información previa obtenida en internet o mediante herramientas digitales, aunque los veterinarios advierten que esas búsquedas pueden ser acertadas o equivocadas.

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Otro de los datos que sobresale es el crecimiento de las consultas por gatos. Los especialistas señalan que los problemas urinarios son especialmente frecuentes entre los felinos, con cuadros como cistitis, obstrucciones y síndrome urológico felino. Además, los profesionales coinciden en que la presencia de gatos en los consultorios aumentó de manera marcada.

El relevamiento también encontró diferencias según especie y raza. El 89% de los veterinarios consultados aseguró que los motivos de consulta varían según las características del animal. Los perros aparecen más asociados con alergias y patologías dermatológicas, mientras que determinadas razas muestran mayor predisposición a problemas específicos.

Entre las razas que más llegan al consultorio, el Caniche o Poodle aparece en el 82,1% de las respuestas, seguido por los mestizos con 64% y el Bulldog Francés con 57%. Más atrás se ubican el Dachshund o Salchicha y el Labrador, ambos con 35,7%, además del Golden Retriever con 32%.

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Los profesionales también señalaron algunas tendencias según raza: los Caniches son vinculados con problemas de piel y otitis; los Ovejeros Alemanes, Golden y Labradores con afecciones articulares; y los Bulldog Francés con cuadros respiratorios y dermatológicos.

El escenario refleja una salud animal cada vez más atravesada por hábitos cotidianos, alimentación, prevención y envejecimiento. Para los especialistas, la observación temprana de cambios de conducta o síntomas, junto con controles periódicos, puede ser clave para detectar problemas antes de que se agraven.

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