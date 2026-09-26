El vínculo entre los adultos mayores y sus mascotas podría contar con un nuevo marco legal en la provincia de Buenos Aires. Un proyecto presentado este año busca modificar la Ley 14.263, que regula los establecimientos geriátricos públicos y privados, para incorporar expresamente la interacción con animales.

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La iniciativa, identificada como D-1986/26-27 y presentada por la diputada bonaerense Sofía Vannelli, establece que las personas alojadas puedan recibir la visita de animales que sean o hayan sido sus mascotas, respetando los días, horarios y condiciones establecidos por cada institución.

El proyecto también contempla que los geriátricos puedan adoptar perros, gatos u otros animales de compañía para convivir con los residentes, siempre que se garanticen las condiciones necesarias de sanidad, seguridad y bienestar.

Además, propone incorporar actividades recreativas y terapéuticas asistidas con animales, bajo supervisión de profesionales capacitados.

La iniciativa podría alcanzar directamente a los geriátricos de Mar del Plata si finalmente se convierte en ley. Por el momento, no está vigente: el expediente ingresó en junio a la Cámara de Diputados bonaerense y fue girado a las comisiones de Salud, Adultos Mayores y Asuntos Constitucionales y Justicia.

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El debate también tuvo presencia en Mar del Plata. Durante el Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría, realizado en agosto en la ciudad, el Sindicato de Trabajadores Caninos presentó una propuesta para que el ingreso de una persona mayor a una residencia no implique necesariamente separarse de su perro o gato.

La Ciudad de Buenos Aires ya cuenta con un antecedente que permite, bajo determinadas condiciones, que las residencias adopten mascotas y que los adultos mayores reciban la visita de los animales con los que convivían antes de su ingreso.

Mientras la propuesta bonaerense continúa su recorrido legislativo, el debate apunta a una situación que atraviesa a muchas familias: cómo preservar el vínculo entre los adultos mayores y sus mascotas cuando deben ingresar a una residencia, sin descuidar las condiciones sanitarias y de convivencia.

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