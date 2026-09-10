Aunque tradicionalmente los paseos estuvieron asociados a los perros, algunos gatos también pueden aprender a salir con pretal y correa. La práctica puede ofrecerles ejercicio, estímulos y una forma controlada de conocer el exterior, pero los especialistas advierten que no debe convertirse en una obligación.

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La Asociación Americana de Profesionales Felinos (AAFP) considera que el acceso controlado al exterior, mediante recintos seguros o paseos con arnés y correa, puede proporcionar un ambiente más estimulante y permitir comportamientos naturales reduciendo algunos de los peligros de circular libremente.

Sin embargo, no existe una recomendación universal. La RSPCA advierte que los paseos pueden exponer al animal a olores desconocidos, perros, personas, vehículos y ruidos que le provoquen miedo. El problema es especialmente importante cuando el gato no tiene posibilidad de alejarse o esconderse ante aquello que percibe como una amenaza.

Por eso, antes de pensar en salir a una plaza, parque o incluso recorrer una vereda de la ciudad, la adaptación debe comenzar dentro de casa. El primer paso es presentar un pretal específicamente diseñado para gatos y permitir que lo conozca progresivamente, asociándolo con experiencias positivas. Una vez que pueda llevarlo con tranquilidad, se puede incorporar una correa liviana y practicar en interiores.

El pretal es un elemento fundamental. No se aconseja sujetar la correa directamente al collar, ya que existe riesgo de que el gato se escape o se lastime el cuello. Además, el arnés debe quedar correctamente ajustado para impedir que pueda retroceder y salir de él cuando se asusta.

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Si supera esa etapa sin signos de incomodidad, las primeras salidas deben realizarse en lugares tranquilos y durante períodos cortos. Conviene evitar sectores con tránsito intenso, perros sueltos, multitudes y ruidos fuertes. A diferencia de un perro, tampoco se debería esperar que el gato camine siguiendo un recorrido determinado: lo recomendable es permitirle explorar a su ritmo y mantener la correa sin tirones.

Observar el comportamiento resulta clave. Intentar esconderse o escapar, permanecer agazapado, mostrarse extremadamente alerta o resistirse al pretal pueden indicar que la experiencia le genera miedo. Si aparecen signos de estrés, no hay que obligarlo a continuar ni asumir que terminará acostumbrándose.

También es importante que un gato que tendrá acceso al exterior cuente con controles veterinarios y medidas preventivas adecuadas, entre ellas las vacunas y la protección frente a parásitos que correspondan según su situación. La identificación mediante microchip o una identificación complementaria también puede resultar útil ante un escape.

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En definitiva, sí es posible pasear a un gato, pero que pueda hacerlo no significa que necesariamente lo necesite o disfrute. Algunos felinos curiosos y seguros pueden encontrar en estas salidas una fuente de enriquecimiento, mientras que otros estarán mejor dentro de casa con juegos, escondites, superficies elevadas y otras formas de estimulación.

La clave está en respetar su comportamiento: si el animal acepta voluntariamente el pretal, se muestra relajado y manifiesta interés por explorar, el paseo puede convertirse en una actividad segura. Si muestra miedo o rechazo, quedarse en casa también es una opción perfectamente compatible con su bienestar.

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