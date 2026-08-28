Momentos de tensión se vivieron este jueves por la mañana en Zoonosis de Mar del Plata durante una nueva jornada para acceder a las castraciones gratuitas de mascotas.

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Numerosos vecinos se acercaron desde las primeras horas del día con la intención de conseguir uno de los lugares disponibles. Sin embargo, la cantidad de personas que aguardaban y la imposibilidad de algunos de acceder al servicio terminaron generando malestar.

La situación derivó en discusiones y fuertes cruces entre quienes se encontraban en el lugar. En los videos que comenzaron a circular en redes sociales se escuchan gritos y reclamos relacionados con la manera en la que se distribuyen los cupos.

Uno de los vecinos que difundió el registro aseguró que había personas esperando desde las 5 de la mañana y señaló que el descontento se produjo luego de que varios de los presentes se quedaran sin la posibilidad de realizar la castración de sus animales.

El episodio volvió a exponer las dificultades que enfrentan algunos vecinos para acceder a un servicio que registra una importante demanda en distintos puntos de General Pueyrredon.

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Las castraciones forman parte de las políticas municipales destinadas al control poblacional y al cuidado de perros y gatos. Los operativos se desarrollan tanto en dependencias fijas como mediante dispositivos que recorren diferentes barrios de la ciudad.

En este contexto, el reclamo registrado este jueves puso nuevamente el foco sobre el sistema de acceso y la disponibilidad de lugares frente a la cantidad de vecinos que buscan castrar gratuitamente a sus mascotas.

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