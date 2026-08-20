Una causa iniciada por denuncias vecinales terminó con una resolución judicial particular en Chubut. Veintitrés gatos rescatados de una vivienda quedaron definitivamente separados del hombre que los tenía y fueron entregados a familias adoptivas, luego de completar su recuperación.

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El procedimiento comenzó el 11 de junio en Rawson, cuando personal de la Fiscalía y del área municipal de Zoonosis intervino en una casa donde se acumulaban animales. En total encontraron 50 felinos en condiciones de hacinamiento, con falta de alimento y agua, ausencia de vacunación y distintos problemas de salud. También se hallaron cuerpos de animales en estado de descomposición.

Por la cantidad de ejemplares y su delicado estado, fueron necesarios dos allanamientos para completar el rescate. Primero retiraron a los que presentaban mayor desnutrición, lesiones o infecciones y, días después, trasladaron al resto cuando hubo capacidad suficiente para atenderlos sin aumentar los riesgos de contagio.

Después de los operativos comenzó un proceso de rehabilitación con evaluaciones clínicas, análisis, curaciones y aislamiento preventivo. Actualmente 23 gatos ya fueron dados de alta y otros 27 permanecen bajo tratamiento veterinario.

La jueza penal Eve Ponce resolvió reconocer a los primeros como seres sintientes y titulares de derechos, lo que impide que regresen con la persona investigada. Desde la Fiscalía anticiparon que solicitarán la misma protección para los otros 27 cuando completen su recuperación.

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Mientras tanto, la causa penal continúa contra el hombre que tenía a los animales. Está imputado por presuntas conductas de maltrato y crueldad animal contempladas en la Ley 14.346, además de infracciones sanitarias relacionadas con la falta de vacunación obligatoria.

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