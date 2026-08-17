Félix, el gato que conmovió a miles de personas después de sobrevivir 37 días atrapado bajo los escombros de un edificio en Venezuela, murió como consecuencia de las graves secuelas que sufrió durante el tiempo que permaneció sin agua ni alimento.

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El fallecimiento fue confirmado por la veterinaria Gianny D'Amelio, quien participó de su atención después del rescate. Según explicó, Félix sufrió un paro respiratorio relacionado con el severo desgaste físico y la deshidratación acumulados durante más de un mes.

La historia comenzó el 24 de junio, cuando fuertes terremotos afectaron distintas zonas de Venezuela. El edificio en el que vivía Félix junto a su familia, ubicado en Catia La Mar, estado La Guaira, colapsó durante el desastre.

Después de más de un mes de búsqueda, el 31 de julio integrantes de un equipo de rescate de PDVSA consiguieron encontrar al animal con vida debajo de una gran losa. Félix había quedado protegido por la estructura metálica de un colchón, lo que evitó que fuera aplastado por los restos del edificio.

Al momento de ser rescatado presentaba deshidratación severa, desnutrición extrema, dolor generalizado y lesiones superficiales. Los especialistas señalaron que las reservas de grasa que tenía antes del derrumbe pudieron haber contribuido a que su organismo resistiera durante 37 días sin alimentarse.

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El rescate tuvo un significado especial para su dueña, Francis García, quien había perdido a su padre y a Luca, su otro gato, como consecuencia del derrumbe.

Antes de morir, Félix pudo reencontrarse con su dueña y permanecer nuevamente junto a ella. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados para estabilizarlo, su organismo no logró recuperarse del deterioro sufrido durante el tiempo que permaneció atrapado.

Félix tenía cuatro años y su supervivencia durante más de un mes bajo los escombros había generado una fuerte repercusión. Su historia se convirtió en uno de los relatos más conmovedores surgidos tras los terremotos que afectaron a Venezuela.

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