Un perro joven fue rescatado el jueves por la mañana en el barrio José Hernández, en Mar del Plata, con distintas lesiones que dan cuenta de un difícil pasado. Ahora buscan una persona que pueda ofrecerle tránsito o una adopción responsable para que continúe su recuperación en un lugar seguro.

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Según relató la joven que lo encontró, el animal comenzó a seguirla por la calle durante la mañana. Al verlo en esas condiciones, decidió no dejarlo solo, lo puso a resguardo y lo llevó a una veterinaria para conocer su estado de salud.

Durante la revisión determinaron que tiene una fractura de mandíbula de varias semanas de antigüedad. Debido al tiempo transcurrido, la lesión ya cicatrizó en esa posición y, según le explicaron, actualmente no puede ser operado. A pesar de ello, el perro puede alimentarse por sus propios medios.

Además, perdió uno de sus ojos y presenta una cicatriz en la cabeza. La joven también señaló que tiene lesiones en la zona anal que hacen sospechar que podrían haber intentado introducirle algún objeto, otro indicio que generó preocupación por posibles episodios de maltrato. Por el momento, se desconoce qué ocurrió con el animal antes de ser encontrado.

A pesar de las heridas, destacaron que se trata de un perro muy bueno, tranquilo y que no presenta conductas agresivas.

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Por el momento permanecerá a resguardo mientras completa un tratamiento veterinario de cuatro días, pero posteriormente necesitará otro lugar donde quedarse. Por ese motivo, se inició una búsqueda para encontrar a alguien que pueda brindarle un hogar de tránsito o adoptarlo de manera definitiva paera que no regrese a la calle.

Quienes puedan ayudar y estén interesados en recibirlo pueden comunicarse al +54 9 2235 41-5011.

La adopción o el tránsito de un animal que atravesó situaciones de abandono o maltrato representa una oportunidad concreta para cambiar por completo su calidad de vida. Los perros que llegan en estas condiciones se encuentran especialmente vulnerables y necesitan un entorno estable, paciencia, cuidados y seguimiento veterinario para recuperar seguridad y bienestar. Brindarles un hogar no solo permite alejarlos de los riesgos de la calle, sino también acompañar un proceso de recuperación física y emocional que puede darles una nueva oportunidad.

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