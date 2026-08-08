En el marco del Día Internacional del Gato, que se celebra este sábado 8 de agosto, la fecha se presenta como una oportunidad para destacar no solo los beneficios de convivir con estos animales, sino también para visibilizar a aquellos que buscan un hogar en la ciudad.

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Los gatos pueden convertirse en grandes compañeros. Aunque suelen caracterizarse por su independencia, establecen fuertes vínculos con las personas y su presencia puede contribuir al bienestar emocional, brindar compañía y ayudar a disminuir la sensación de soledad. Además, pueden adaptarse tanto a casas como a departamentos, siempre que dispongan de un ambiente adecuado.

Sin embargo, adoptar implica una responsabilidad que se extiende durante toda la vida del animal. Una alimentación apropiada, agua fresca, un arenero limpio, espacios para descansar, rascadores, juguetes y momentos de interacción forman parte de sus necesidades cotidianas.

También son fundamentales los controles veterinarios, la vacunación y desparasitación según la indicación profesional y la castración. En hogares con ventanas o balcones accesibles, colocar redes de protección es otra medida importante para evitar accidentes y escapes.

En Mar del Plata hay gatos que actualmente esperan la posibilidad de encontrar una familia definitiva. Adoptar significa ofrecerles una nueva oportunidad y, al mismo tiempo, incorporar al hogar un compañero que puede brindar años de afecto y compañía.

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Estos son algunos de los mininos marplatenses que buscan una familia:

ZIPPO:

Es un gato tuxedo, de 2 o 3 años aproximadamente, es macho, está castrado y desparasitado. Se encuentra en una condición muy especial ya que tiene VILEF+, que es el virus de la leucemia felina, por lo que se busca un hogar en donde pueda ser gato único, convivir con otros gatos que sean positivos en el virus o como compañero de perros. Contacto: 2235526163.

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MINA:

Es una gata hembra de 2 años que está a la espera de gatitos, se entrega castrada una vez que destete sus crías. Contacto para su adopción: Instagram: viviendo.enmanada.

MALBEC:

Es un bello gatito gris con matices blancos, tiene tan solo 1 mes y espera con ansias su primer hogar. Está desparasitado y se entrega a los 50 días y con compromiso de castración. Contacto para su adopción: Instagram: viviendo.enmanada.

CATENA:

Es una gata “tabby” hembra de un mes de vida, precioso pelaje atigrado. Se entrega a los 50 días, desparasitada y con compromiso de castración. Contacto para su adopción: Instagram: viviendo.enmanada.

UVA:

Gata hembra de color ceniza, tiene 1 mes de vida. Se entrega a los 50 días y con compromiso de castración. Contacto para su adopción: Instagram: viviendo.enmanada.

HUMO:

Gato macho color ceniza con ojos de aceituna, de aproximadamente 2 o 3 años. Es un gato rescatado de las calles que busca un adoptante paciente, que pueda brindarle cariño hasta su total adaptación. Se entrega con compromiso de castración. Contacto para su adopción: Instagram: viviendo.enmanada