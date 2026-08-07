El Concejo Deliberante de Villa María, Córdoba, aprobó una nueva normativa sobre tenencia responsable que establece la creación de un registro municipal obligatorio para perros y gatos. La medida comenzó a ser conocida como el “DNI para mascotas”, aunque todavía resta definir mediante la reglamentación cómo será exactamente el sistema de identificación.

Ads

La iniciativa busca que cada animal pueda quedar asociado a una persona responsable, ya sea su propietario, guardador o quien asuma formalmente su cuidado. La inscripción será gratuita y se analiza utilizar herramientas tecnológicas, como un chip, para individualizar a cada ejemplar.

El registro incluirá información básica como la especie, identificación del animal, domicilio o lugar donde permanece, datos sanitarios y medios de contacto de su responsable. Entre los objetivos se encuentran facilitar la búsqueda ante pérdidas, mejorar el seguimiento sanitario y fortalecer las políticas de cuidado responsable.

Una de las novedades de la ordenanza es la incorporación de la figura del “animal comunitario”. Se trata de perros o gatos que no pertenecen exclusivamente a una persona, pero que son alimentados y cuidados regularmente por vecinos de un barrio o una comunidad. También deberán estar identificados y contar con alguien que asuma formalmente su responsabilidad.

La normativa prevé además sanciones económicas ante incumplimientos relacionados con la inscripción, vacunación, higiene, cuidados y condiciones de salubridad. Según los valores difundidos, las penalidades van desde 100 hasta 1.000 unidades, equivalentes aproximadamente a montos de entre $84.400 y $844.000.

Ads

Otro de los temas que había generado debate era la cantidad de mascotas permitidas por vivienda. Finalmente, no se fijó un máximo de cinco animales por familia: la cantidad deberá ser compatible con el espacio disponible y las condiciones necesarias para garantizar su bienestar.

La disposición también alcanza a propietarios, cuidadores y actividades comerciales relacionadas con animales. A su vez, incorpora regulaciones vinculadas con los caballos, entre ellas la prohibición de la tracción a sangre y disposiciones sobre las carreras.

Por el momento, quienes tengan mascotas todavía deberán esperar para realizar el trámite. La ordenanza necesita ser reglamentada y, una vez cumplido ese paso, el municipio comunicará los plazos para inscribirse, la documentación necesaria, los lugares habilitados y la modalidad definitiva de identificación.

Ads

Puede interesarte