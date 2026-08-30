Encontrar un perro caminando solo por una calle, una plaza o un barrio de Mar del Plata es una situación que despierta una pregunta inmediata: ¿qué conviene hacer para ayudarlo sin poner en riesgo al animal ni a quien intenta asistirlo?

Ads

El primer paso es acercarse con precaución. Un perro extraviado puede estar asustado, desorientado o incluso dolorido y reaccionar de una manera diferente a la habitual. Lo recomendable es evitar movimientos bruscos, no perseguirlo si intenta escapar y, cuando sea posible hacerlo de manera segura, llevarlo a un lugar alejado del tránsito.

Una vez contenido, resulta fundamental buscar algún elemento que permita identificarlo. El collar y la chapita pueden contener un número telefónico o información de su familia. También es conveniente consultar con un veterinario sobre la posibilidad de comprobar si posee un microchip de identificación.

Este punto cobra especial importancia en General Pueyrredon. La reglamentación local sobre tenencia responsable establece condiciones para la identificación y circulación de animales en espacios públicos.

Si no aparecen rápidamente sus responsables, las redes sociales pueden transformarse en una herramienta decisiva. Para facilitar el reconocimiento, la publicación debería incluir fotografías claras, la zona donde fue encontrado, la fecha aproximada del hallazgo, sexo y características generales. También puede reservarse algún detalle distintivo para pedirle a quien asegure ser su dueño que lo describa antes de entregarlo.

Ads

La falta de un sistema único para centralizar estos casos incluso fue planteada en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Ante esta situación, vecinos y proteccionistas suelen recurrir a diferentes redes sociales y canales de difusión para comunicar pérdidas y hallazgos.

Otra alternativa es consultar al Centro Municipal de Zoonosis. La Ordenanza 22.031 establece el Reglamento para la Tenencia Responsable de Mascotas en General Pueyrredon y contempla, entre otros aspectos, disposiciones relacionadas con los animales encontrados en la vía pública y la prohibición del abandono.

Si el ejemplar presenta heridas, sangrado, dificultades para caminar, problemas respiratorios o un deterioro evidente, la prioridad debe ser conseguir atención veterinaria. En esos casos también es importante evitar manipulaciones innecesarias que puedan empeorar una posible lesión.

Ads

Mientras se intenta localizar a su familia, conviene mantenerlo en un espacio seguro, separado de otras mascotas si se desconoce su estado sanitario, con acceso a agua y protegido del frío, la lluvia y la circulación vehicular.

Un perro que deambula solo no necesariamente fue abandonado. Puede haberse escapado por una puerta abierta, haberse asustado por ruidos fuertes o una tormenta, o simplemente haberse alejado accidentalmente de su hogar. Ponerlo a salvo y realizar una difusión rápida y responsable puede ser determinante para lograr el reencuentro.

Puede interesarte