La Municipalidad de General Pueyrredon intervino en una vivienda de González Guerrico al 600 luego de una serie de denuncias realizadas por vecinos por una presunta situación de maltrato animal. El procedimiento fue llevado adelante por la División de Inspectoría y Maltrato de Zoonosis, junto con personal de la Comisaría 16, por disposición del Juzgado de Garantías N°5.

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Durante la inspección, los agentes encontraron a un perro que permanecía atado, presentaba lesiones en el cuello y se encontraba en un lugar de dimensiones reducidas. Ante esta situación, el animal fue retirado de la propiedad y sometido a una evaluación clínica veterinaria. Actualmente permanece en un hogar de tránsito, a la espera de continuar con su recuperación y de una eventual adopción.

Desde el Municipio recordaron que quienes detecten situaciones de maltrato animal deben realizar primero una denuncia penal en una comisaría o a través del correo [email protected]. Una vez obtenido el número de Investigación Penal Preparatoria (IPP) o los datos de la causa, se debe completar el formulario de denuncias de Zoonosis disponible en la página municipal.

Además, las personas interesadas en ofrecerse como hogar de tránsito o adoptar animales pueden anotarse a través de bit.ly/Transitoparaadopcion. La normativa local establece que los responsables de mascotas deben garantizarles alimentación, agua, atención sanitaria y un espacio adecuado, y prohíbe mantenerlas habitualmente en sitios que no aseguren condiciones mínimas de bienestar, como balcones, vehículos o lugares sin ventilación.

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