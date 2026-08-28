Durante años estuvo ahí, entre entrenamientos, vestuarios y jugadores. No llevaba camiseta, no aparecía en las formaciones y tampoco necesitaba una credencial para sentirse parte de Arsenal de Sarandí. Tatú era uno de los gatos que vivían en el predio del club y, con el tiempo, terminó ganándose el cariño de quienes compartían cada día con él.

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Entre todos esos vínculos, había uno especialmente cercano. El delantero Ivo Kestler solía buscarlo antes y después de las prácticas, acariciarlo y pasar algunos minutos con él. Incluso, poco antes de su muerte, el animal había permanecido durante buena parte de una mañana dentro del vestuario junto al futbolista.

Ivo Kestler con Tatú alias “Tuertito”

La noticia de su fallecimiento golpeó especialmente a Kestler. Fue entonces cuando surgió una promesa sencilla: si volvía a convertir, el gol tendría una dedicatoria para aquel gato al que muchos conocían como “Tuertito”, por tener afectado uno de sus ojos.

El momento llegó frente a Ituzaingó. A los 14 minutos del partido, Kestler conectó de cabeza un centro de Matías Sosa y puso en ventaja a Arsenal. En lugar de una celebración tradicional, se llevó una mano a la cara y se cubrió uno de los ojos.

Para buena parte del público podía parecer apenas un festejo particular. Para quienes conocían la historia, era una despedida.

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El gol también significó mucho en lo personal para el delantero, que llevaba alrededor de tres meses sin convertir. Arsenal terminó ganando el encuentro 2-0, con otro tanto de Dylan Cabral, y continuó metido en la pelea de los primeros puestos de la Primera B Metropolitana.

Pero la historia de Tatú dejó otra consecuencia lejos de la cancha. Tras su muerte, Kestler comenzó a preocuparse por Misha, otra gata que compartía el predio con él y que podía quedar sola. Finalmente decidió adoptarla y llevarla a vivir a su casa, donde pasó a llamarse Tita.

Así, la despedida no quedó solamente en un festejo de gol. Tatú dejó una pequeña huella en la vida cotidiana de un plantel, inspiró una celebración que se volvió viral y, de alguna manera, también abrió la puerta para que otra gata encontrara un nuevo hogar.

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