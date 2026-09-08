Tener un animal incluido dentro de la categoría de “potencialmente peligroso” implica cumplir una serie de obligaciones adicionales en la provincia de Buenos Aires y, particularmente, en Mar del Plata. La denominación es jurídica y preventiva: no significa que todos los ejemplares de esas razas sean agresivos, sino que la normativa considera que, por determinadas características físicas, podrían provocar lesiones graves.

Ads

La Ley bonaerense 14.107 incluye expresamente a 14 razas y sus cruzas: Akita Inu, American Staffordshire, Bullmastiff, Bull Terrier, Doberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileño, Gran Perro Japonés, Mastín Napolitano, Pit Bull Terrier, Presa Canario, Rottweiler y Staffordshire Bull Terrier. La autoridad de aplicación también puede incorporar otras razas.

En General Pueyrredon, la Ordenanza 22.031 amplía el criterio. Además de varias de las anteriores, menciona al Airedale Terrier, Bóxer, Cane Corso, Gran Danés, Dogo Canario, Kuvas, Mastín Inglés, Ovejero Alemán, Ovejero Belga, Pastor del Cáucaso, San Bernardo, Schnauzer Gigante y Viejo Pastor Inglés, entre otros.

También pueden quedar alcanzados animales mestizos, ejemplares entrenados para defensa o ataque y aquellos que, por su tamaño, fuerza o capacidad de mordida, puedan ocasionar daños graves.

En Mar del Plata, deben ser identificados mediante microchip e inscriptos en el Registro Municipal Canino (ReMCa). La legislación provincial establece que el registro debe realizarse antes de los seis meses de vida y el responsable tiene que ser mayor de edad.

Ads

Para circular por la vía pública, la normativa local exige correa de hasta dos metros, collar y bozal. Además, el responsable debe contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra eventuales daños a terceros y disponer de la documentación correspondiente.

Las condiciones de seguridad también alcanzan al lugar donde vive el animal. Las paredes, cercos y accesos deben impedir que pueda escapar o tener contacto con personas desde el exterior. Las puertas tienen que contar con cierres seguros y la propiedad debe advertir sobre su presencia.

Si cambia de dueño o domicilio, se pierde, es robado o protagoniza un incidente, la situación debe ser informada al registro municipal dentro de las 48 horas, de acuerdo con la normativa local.

Ads

El trámite se realiza a través del Departamento de Zoonosis de General Pueyrredon, ubicado en Hernandarias 10.200. Para completar la inscripción se requiere, entre otros elementos, el número de microchip y la constancia del seguro contra terceros.

Más allá de la raza, las disposiciones apuntan a reforzar la responsabilidad de las personas a cargo. La socialización, el control veterinario, una correcta sujeción en espacios públicos y condiciones seguras dentro del hogar son claves para prevenir incidentes con personas y otros animales.