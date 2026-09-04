Tener un perro o un gato implica una serie de gastos que van mucho más allá de la comida. Los controles veterinarios, la vacunación, la prevención de parásitos y, según el animal, la peluquería o las piedras sanitarias forman parte del presupuesto. Un relevamiento de precios publicados en comercios y servicios marplatenses durante septiembre de 2026 permite dimensionar algunos de esos valores.

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El alimento es uno de los rubros con mayor variedad. En un comercio de la ciudad, una bolsa de 20 kilos para perros adultos puede encontrarse desde $41.000, mientras otras alternativas se ubican en $47.000, $48.000, $68.000, $70.000 o $92.000. Algunas opciones destinadas a cachorros o líneas de mayor valor alcanzan los $105.000 por 20 kilos.

Para los gatos, una bolsa de 8 kilos de Cat Chow figura a $53.000, mientras una presentación de Excellent de 7,5 kilos se ofrece a $70.000. La duración dependerá del peso, la edad, la actividad y la cantidad diaria que necesite cada ejemplar.

La atención veterinaria representa otro desembolso habitual. Una clínica local publica una consulta básica a $22.000, aunque el monto puede aumentar si se requieren procedimientos o aplicaciones adicionales. En el mismo establecimiento, el esquema anual compuesto por vacuna séxtuple y antirrábica para perros suma $58.000, mientras que para gatos la triple felina junto con la antirrábica alcanza los $48.000.

La prevención contra pulgas y garrapatas también cambia según el peso y el producto utilizado. En un pet shop marplatense pueden encontrarse pipetas para perros desde $5.770 hasta cerca de $9.600, mientras determinados tratamientos en comprimidos tienen valores considerablemente superiores. La elección y frecuencia deben adecuarse a las características de cada animal y a la recomendación profesional.

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En el caso de la peluquería canina, los valores de referencia relevados en la oferta local oscilan aproximadamente entre $18.000 y $45.000, según tamaño, raza, estado del pelo y tipo de servicio solicitado.

Quienes tienen gatos deben sumar además el material sanitario. Una bolsa de 4 kilos de bentonita aglutinante puede costar entre $5.500 y $10.260, dependiendo de la marca.

A estos montos pueden agregarse medicamentos, análisis, tratamientos especiales, alimentos veterinarios, paseadores o internaciones. Por ese motivo, establecer una cifra mensual única resulta difícil: un perro pequeño y sano tendrá necesidades muy distintas a las de un animal grande, de edad avanzada o con una enfermedad crónica.

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Algunos servicios permiten reducir parte de esos gastos. El Municipio de General Pueyrredon ofrece esterilizaciones gratuitas para perros y gatos y desarrolla acciones de vacunación antirrábica sin costo mediante Zoonosis y distintos dispositivos territoriales.

Así, incorporar un animal al hogar requiere contemplar no solamente los gastos cotidianos, sino también reservar recursos para eventuales problemas de salud. Los valores relevados muestran que la tenencia responsable supone una planificación económica que puede variar considerablemente de acuerdo con las necesidades de cada caso.

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