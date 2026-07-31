Llevar al perro a la playa puede parecer un plan ideal para compartir en familia, pero no todos los animales disfrutan de ese ambiente. La presencia de personas, niños corriendo, comida, ruidos, otros perros y movimientos constantes puede generarles un nivel elevado de excitación y estrés.

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Especialistas y educadores caninos indican que los responsables deben preguntarse si su mascota verdaderamente quiere estar allí o si simplemente los acompaña. En playas concurridas, muchos perros pueden sentirse sobrepasados y comenzar a comportarse de una manera difícil de controlar.

Entre las señales de alerta aparecen los ladridos frecuentes, el jadeo, los saltos y la necesidad de acercarse constantemente a otras personas. Estas conductas pueden mostrar que el animal no logra manejar todos los estímulos que recibe y que necesita alejarse o regresar a un lugar más tranquilo.

Conocer el carácter y los límites de cada perro es fundamental. Su responsable debe anticiparse a posibles problemas, mantenerlo controlado y respetar a quienes tienen miedo o no desean interactuar con él.

Para reducir el estrés y evitar riesgos, aconsejan visitar la playa temprano por la mañana o cerca del atardecer, elegir días con poca gente, garantizar lugares con sombra y ofrecerle agua de manera frecuente. El calor también puede provocar golpes de calor y la arena o las piedras calientes pueden quemarle las almohadillas.

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Antes de llegar, se recomienda que el perro realice un paseo tranquilo que le permita olfatear y explorar. Aunque algunas razas, como los labradores, golden retrievers, caniches y perros de agua, suelen sentirse atraídas por el mar, eso no significa que toleren bien el ruido y las multitudes. La adaptación también depende del temperamento, la socialización y las experiencias previas.

La convivencia requiere responsabilidad de ambas partes. Quienes concurren con mascotas deben respetar el espacio de los demás y utilizar una correa cuando sea necesario, mientras que el resto de los bañistas debe comprender que se trata de animales y que algunas reacciones no son intencionales.

La principal recomendación es observar al perro y no obligarlo a permanecer durante horas. En algunos casos, dejarlo descansar en casa puede ser una decisión más responsable que incluirlo en un paseo que no disfruta.

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