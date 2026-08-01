Aunque durante años se creyó que los gatos debían permanecer exclusivamente dentro del hogar, cada vez más veterinarios coinciden en que los paseos supervisados pueden aportar importantes beneficios para su salud física y emocional. La clave, sin embargo, es que estas salidas sean controladas, utilizando arnés y correa o en espacios protegidos, para evitar los riesgos del exterior.

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Los especialistas explican que explorar nuevos olores, sonidos y escenarios estimula la mente del animal, ayuda a disminuir el aburrimiento y puede reducir conductas asociadas al estrés, como la agresividad, el marcaje territorial o la frustración. Además, para los gatos que viven exclusivamente en interiores, estos paseos representan una oportunidad para realizar más actividad física.

No obstante, los expertos advierten que esta práctica no es adecuada para todos los felinos. Los animales más tímidos o territoriales pueden experimentar miedo o ansiedad frente a los estímulos de la calle, por lo que recomiendan evaluar previamente su temperamento y nunca obligarlos a salir si muestran incomodidad.

Para iniciar este hábito de forma segura, los veterinarios aconsejan acostumbrar al gato al arnés dentro de la vivienda mediante refuerzos positivos, como premios o juegos. Una vez que el animal se sienta cómodo, las primeras salidas deben realizarse en lugares tranquilos y con pocos estímulos. También sugieren utilizar un transportín o mochila como refugio para que el propio felino pueda decidir cuándo explorar y cuándo resguardarse.

Los especialistas remarcan que estas recomendaciones no implican dejar que el gato deambule libremente por la calle. Permitirle salir sin supervisión incrementa el riesgo de accidentes de tránsito, peleas con otros animales, contagio de enfermedades y daños a la fauna silvestre. Por ese motivo, insisten en que cualquier salida debe realizarse siempre bajo la vigilancia de su cuidador.

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