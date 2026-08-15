La Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal abrieron la inscripción para una capacitación docente enfocada en la tenencia responsable de animales domésticos de compañía.

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La propuesta está dirigida a profesionales que se desempeñen en el nivel inicial y primario, tanto de gestión pública como privada, y se dictará bajo una modalidad virtual y gratuita con la posterior entrega de certificación oficial.

El trayecto formativo consta de tres encuentros sincrónicos programados para los días 31 de agosto, 7 y 14 de septiembre, de 18:00 a 19:30. Las clases estarán a cargo de un cuerpo docente integrado por el doctor Pablo Alí Peñalver, la licenciada Adriana Fernández Albouy y Marcos Fuertes, quienes acompañarán la cursada con material pedagógico de estudio, actividades asincrónicas y acceso a las grabaciones de las presentaciones.

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La iniciativa busca posicionar a la comunidad educativa como un agente multiplicador de hábitos de convivencia, respeto hacia los animales y prevención de enfermedades zoonóticas en el ámbito escolar.

Entre los ejes temáticos previstos en el programa se abordarán el marco normativo vigente, el concepto de salud integral, el desarrollo de familias multiespecie, las campañas de adopción responsable y la prevención del maltrato animal. Los docentes interesados pueden completar el registro a través del formulario digital oficial habilitado por la comuna www.formularios.mardelplata.gob.ar/?id=1266.

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