La Ciudad de Buenos Aires podría contar con un servicio público de cremación para mascotas si avanza un proyecto que actualmente se encuentra bajo análisis en la Legislatura porteña. La propuesta busca brindar una alternativa estatal para despedir a los animales de compañía y establecer condiciones específicas para acceder a la prestación.

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El proyecto plantea instalar el servicio en el Cementerio de Chacarita y permitir la cremación de perros, gatos y otros animales domésticos. La iniciativa apunta especialmente a resolver una situación que enfrentan muchas familias que viven en departamentos o no cuentan con un espacio adecuado para disponer de los restos de sus mascotas.

Actualmente, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur recibe animales fallecidos y ofrece una alternativa gratuita de cremación colectiva. Sin embargo, este procedimiento no contempla la devolución de las cenizas a sus responsables.

La nueva propuesta busca ampliar esas posibilidades. El servicio tendría un arancel fijado por el Gobierno porteño, mientras que se contemplarían bonificaciones para proteccionistas y rescatistas de animales. También se prevé que las personas o familias en situación de vulnerabilidad puedan acceder de manera gratuita.

Además de la cremación, la iniciativa contempla la creación de un espacio destinado a recordar a los animales fallecidos, incorporando así una dimensión vinculada al duelo y a la despedida de las mascotas.

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El proyecto fue presentado en mayo de este año y girado para su tratamiento a las comisiones de Obras y Servicios Públicos, Salud y Presupuesto. Por ese motivo, todavía no se trata de un servicio disponible, sino de una propuesta que deberá avanzar en la Legislatura antes de poder implementarse.

La iniciativa aparece en un contexto en el que los servicios funerarios para animales ganaron presencia, principalmente a través de empresas privadas que ofrecen cremaciones individuales, traslados, urnas y devolución de cenizas.

De prosperar el proyecto, la Ciudad sumaría una alternativa pública para quienes atraviesan la muerte de un animal de compañía, con un esquema que busca combinar el servicio funerario con opciones diferenciadas según la situación económica de cada familia.

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