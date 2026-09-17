Linda tiene 9 años y detrás de su mirada hay una historia marcada por momentos muy difíciles. Cuando era pequeña sufrió el ataque de un perro y logró sobrevivir, aunque las consecuencias la acompañaron para siempre: perdió uno de sus ojos y quedó renga de una patita.

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Sin embargo, esas secuelas no le impiden llevar una vida normal. Es una gata cariñosa, está castrada y puede desenvolverse cotidianamente pese a las heridas que dejó aquel episodio.

Hoy enfrenta una nueva situación difícil. Linda se encuentra en tránsito, pero está a punto de quedarse sin hogar, por lo que la búsqueda se volvió urgente. Necesita una familia que pueda adoptarla definitivamente o, en su defecto, una persona que pueda ofrecerle un nuevo tránsito mientras aparece su hogar.

Los gatos adultos suelen tener una personalidad más definida, lo que permite conocer mejor su temperamento antes de incorporarlos a una familia. Además, los animales de mayor edad pueden adaptarse a nuevos hogares y establecer fuertes vínculos afectivos, aunque muchas veces encuentran mayores dificultades para ser elegidos frente a los más jóvenes.

Después de haber sobrevivido a una experiencia traumática y aprender a vivir con sus secuelas, Linda necesita ahora un lugar seguro donde poder quedarse. Una adopción responsable podría darle la estabilidad que necesita; un tránsito, mientras tanto, evitaría que se quede sin hogar.

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Quienes puedan adoptarla o brindarle tránsito urgente en Mar del Plata pueden comunicarse al 223 3049488.

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