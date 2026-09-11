Baby Etchecopar atraviesa un doloroso momento tras la muerte de Alma, su perra y compañera durante la última década. El conductor compartió la noticia en sus redes sociales y recordó el fuerte vínculo que construyó con ella desde que llegó a su vida.

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Alma se convirtió en una figura especialmente importante para Etchecopar después de la muerte de su esposa, Adriana Paz, en febrero de 2016. Según relató el periodista, atravesaba entonces una etapa de profunda soledad y encontró en su mascota un apoyo fundamental para poder seguir adelante.

“Me salvaste la vida”, expresó Baby en la despedida que publicó junto a imágenes de Alma. También recordó que la perra lo acompañó durante su proceso de reconstrucción personal y se integró posteriormente a la nueva etapa de su vida.

El conductor también habló sobre la pérdida durante su programa en Radio Rivadavia y reconoció que pasó gran parte de la mañana llorando. Allí definió a Alma como una amiga y contó que durante un período vivieron prácticamente solos, formando un vínculo inseparable.

La despedida generó numerosas muestras de cariño en las redes sociales, donde seguidores, amigos y colegas acompañaron al periodista. Para Etchecopar, la muerte de Alma significó perder a quien había estado a su lado durante una de las etapas más difíciles y transformadoras de su vida.

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