Tano espera una nueva oportunidad en Mar del Plata. Se trata de un perro joven que se encuentra en adopción y para el cual buscan una familia comprometida que pueda ofrecerle un hogar definitivo.

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Según informaron desde el área de Zoonosis y Bienestar Animal del Municipio, Tano es un animal lleno de energía al que le gustan especialmente los paseos con correa. Por sus características y necesidades, se solicita que sea animal único en el hogar y que la familia adoptante no tenga niños.

El perro se entrega castrado, vacunado y con chip de identificación, medidas fundamentales para promover una tenencia responsable y garantizar su seguimiento.

Quienes estén interesados en conocer a Tano y evaluar su adopción pueden comunicarse con Zoonosis y Bienestar Animal de General Pueyrredon o acceder a la información disponible a través de los canales oficiales del Municipio.

Adoptar un animal implica asumir un compromiso a largo plazo que incluye alimentación adecuada, controles veterinarios, ejercicio, afecto y un entorno acorde a sus características. En el caso de Tano, encontrar una familia que respete las condiciones indicadas será clave para que pueda comenzar una nueva etapa en un hogar definitivo.

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