Mar del Plata podría avanzar hacia un cambio en la manera de definir jurídicamente la relación entre las personas y los animales de compañía. Un proyecto que se encuentra bajo análisis en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon propone incorporar expresamente el reconocimiento de los animales como “seres sintientes” dentro de la normativa municipal.

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La iniciativa plantea modificar la Ordenanza 22.031, que establece el régimen de tenencia responsable de mascotas en el distrito. Uno de los principales cambios consiste precisamente en dejar atrás esa denominación y adoptar el concepto de “cuidado y protección responsable de animales como seres sintientes”.

La propuesta parte de considerar que los animales poseen capacidad para experimentar sensaciones y emociones, por lo que la responsabilidad de quienes conviven con ellos no debería limitarse únicamente a su tenencia, sino abarcar su bienestar y protección.

El expediente fue abordado recientemente por la Comisión de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Servicios Sanitarios del Concejo Deliberante, en el marco de una reunión en la que se analizaron diferentes iniciativas relacionadas con cuestiones ambientales y de bienestar animal.

La modificación no representa solamente un cambio de terminología. El proyecto busca actualizar el enfoque de la legislación local y colocar el bienestar físico y emocional de los animales como uno de los principios centrales para interpretar las obligaciones de quienes se encuentran a su cuidado.

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Actualmente, la normativa municipal establece diferentes responsabilidades para los propietarios o responsables de perros y gatos, entre ellas garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, alimentación, atención sanitaria y circulación por espacios públicos.

La discusión se produce además en una ciudad donde las políticas vinculadas con los animales incluyen castraciones gratuitas, vacunación antirrábica, adopciones y acciones de prevención de zoonosis, además de normas específicas para paseadores, refugios y circulación de mascotas.

El proyecto deberá continuar atravesando el correspondiente tratamiento legislativo en el Concejo Deliberante antes de convertirse en una modificación efectiva de la normativa. Por ese motivo, el reconocimiento de los animales como “seres sintientes” constituye por ahora una propuesta en debate y no un cambio que ya se encuentre vigente en Mar del Plata.

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