La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad de General Pueyrredon y la comisaria segunda, con intervención de la Unidad Fiscal N°6, realizaron un operativo de rescate a un gato que se encontraba en muy malas condiciones en una vivienda ubicada en Jujuy al 2200.

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A raíz de la denuncia penal que hicieron los vecinos, detalló que el animal vivía de forma permanente dentro de una jaula transportadora. La Dra. Romina Díaz, ejecutó la orden de allanamiento y exigió el retiro del animal por la situación de maltrato enmarcado en la Ley 14246.

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Finalmente, el animal fue evaluado clínicamente y fue trasladado a un hogar de tránsito para poder ser adoptado en un futuro cercano. Cabe mencionar que el animal se entregará castrado y vacunado.

Además, desde las redes oficiales dependientes del Municipio se realiza la difusión del animal en tránsito para lograr su adopción, así como también la atención veterinaria que necesite.

En lo que va del año, la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal -a través de la división de Inspectoría y Maltrato Animal-, intervino en el rescate de 157 animales que se encontraban en situación de maltrato.

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